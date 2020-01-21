شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو للاعبة ستوك سيتي سارة عصام: أنت مصدر إلهام للفتيات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، رسالة إلى اللاعبة سارة عصام، المحترفة في صفوف فريق ستوك سيتي، قلائلاً إنها معتبراً مصدر إلهام للفتيات في مصر.

وكانت سارة نشرت تغريدة تحدثت فيها عن ميدو قائلة: «شكراً لدعم كرة القدم النسائية، أنت أسطورة ولن تتوقف عن إلهامي.. خاصة عندما أرى توتنهام في بريطانيا».

ورد ميدو على تغريدة سارة وكتب: «أنت مصدر إلهام لجميع الفتيات هنا في مصر، اللواتي يرغبن في لعب كرة القدم على أعلى مستوى.. استمروا في العمل الجاد.. استمروا في القتال.. كل التوفيق لك».