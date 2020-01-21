شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يفكر في إعادة «أليجري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفكر نادي «آي سي ميلان» الإيطالي في إعادة المدير الفني الأسبق للفريق ماسيميليانو أليجيري لتولي تدريب النادي بداية من الموسم القادم.

ويتولى حاليًا ماركو جيامباولو منصب المدير الفني للروسونيري، إلا أن الفريق يعاني في الدوري الإيطالي، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة بفارق 23 نقطة كاملة عن المتصدر يوفنتوس.

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وحسب «سبورت إيطاليا»، فقد يعود «أليجري» إلى قيادة ميلان في يونيو القادم، رغم ارتباطه في الآونة الأخيرة بتدريب مانشستر يونايتد خلفًا للنرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأكدت «سبورت إيطاليا» أن النادي الإنجليزي حوّل أنظاره تجاه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، ما يفتح الطريق أمام ميلان للتعاقد مع «أليجري».

وكان ميلان قد توج بآخر بطولة دوري في تاريخه حتى الآن تحت قيادة «أليجري» في موسم 2010-2011.