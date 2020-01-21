شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة النجم الساحلي فى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر إقامتها الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين أمس واليوم، لالتقاط الأنفاس قبل العودة للتدريبات غدا؛ استعدادا لمواجهة بطل تونس.
وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلى، ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق.
ويتابع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأمر مع اللاعب؛ من أجل الاطمئنان على سير البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل جيد، لحين انتهاء المرحلة الأولى من التأهيل، حيث يعود اللاعب إلى ألمانيا بعد أربعة أسابيع؛ للخضوع لفحوصات طبية جديدة؛ للاطمئنان على حالته.
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