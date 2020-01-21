موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك ضد مازيمبي
يباشر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين، يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى يبحث فيها الأبيض عن تحقيق الانتصار لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى دون الانتظار إلى مباراة الجولة الأخيرة.
موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي
وتقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق 24 يناير 2020، بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
بن شرقي يعود للتشكيل الأساسي لنادي الزمالك ضد مازيمبي
واستقر كارتيرون على إعادة المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، للتشكيل الأساسى للأبيض أمام مازيمبى بعدما فضل عدم تواجده فى التشكيل الأساسى أمام الجونة فى اللقاء الماضى بالدورى الممتاز، لإراحته، ليعود للاعتماد عليه فى مواجهة بطل الكونغو، فيما تقلصت حظوظ عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك فى اللحاق بالمباراة بعد الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية.
ترتيب الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا
ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 7 نقاط واقترب من التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة التى يتصدرها بطل الكونغو برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.
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