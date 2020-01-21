شكرا لقرائتكم صانع ألعاب بتروجت ثانى صفقات الإنتاج الحربي الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادي الإنتاج الحربي في التعاقد مع أحمد عفيفي صانع العاب بتروجت في صفقة انتقال حر ليكون الصفقة الثانية للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع احمد علي ظهير ايمن الجونة.

ووقع عفيفي علي العقد في حضور اللواء اشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق ، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم ، ولاقي مستوي اللاعب إعجاب مختار مختار المدير الفني للفريق ليطلب التعاقد معه

يعقد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي جلسة مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق والعميد عادل عبد الفتاح مدير النشاط الرياضى وماهر همام مدير قطاع الناشئين بالنادى، لوضع خطة لعمل عقود للاعبين الموهوبين واختيار العناصر المميزة لتصعيدها للفريق الأول للاستفادة من جهودهم بعد واقعة هروب شيكا لإسبانيا.

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وتمكن نادى الإنتاج الحربى من إعادة لاعبه عبد الله هشام الشهير بـ"شيكا" مواليد 2001 والذى هرب من النادى لإسبانيا عن طريق وكيل أعماله، وقام اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وماهر همام رئيس قطاع الناشئين بالنادى بتوقيع عقد جديد مع اللاعب، لاسيما بعدما أبدى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج إعجابه بالإمكانيات الهجومية للاعب، مؤكداً أنه سيسعى لتصعيده للفريق الأول فى الفترة المقبلة للاستفادة من قدراته .

وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء، السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

وأحرز موسى دياورا هدفه الأول فى الدورى بالموسم الحالى وتقدم للإنتاج أمام حرس الحدود بعد تسديدة صاروخية فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 21 محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.