شكرا لقرائتكم رمضان صبحي خارج حسابات الأهلي في مواجهة النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة لحاق رمضان صبحي، لاعب الفريق، بمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الجهاز الفني يرغب في التمهل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي؛ لضمان تعافيه بشكل مثالي من أثار مزق العضلة الخلفية.

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وأوضح أن الجهاز الفني يرغب في تجهيز اللاعب لمواجهات شهر فبراير المهمة علي الصعيدين المحلي والإفريقي، ومن ثم يتم السير بخطوات تدريجية في عملية إشراك اللاعب في تدريبات الكرة؛ للاطمئنان على تعافيه تماما؛ بهدف الدفع به بشكل نهائي في التدريبات الجماعية.

فيما أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيًا بالثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود؛ للاطمئنان على حالتهما وسير البرنامج العلاجي لهما، وكان محمد محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي، في حين خضع حمدي فتحي لجراحة غضروف الركبة، حيث يتواصل طبيب الفريق مع الثنائي بشكل مستمر؛ للوقوف على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج العلاجي الخاص بهما وسيره بشكل نموذجي.