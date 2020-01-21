بسبب «صالح جمعة» .. رضا عبد العال لإدارة الأهلي : لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمة ربنا

وجه رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة، رسالة نارية ، لإدارة النادي الأهلي، بشأن اللاعب صالح جمعة، بعد الانتقادات التي طالته في الأيام السابقة وذلكمن خلال فيديو نشره عبر قناة الـ"يوتيوب" الخاصة به.
حيث طالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، برحيل صالح جمعة عن النادي ، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال عبد العال : "إلى متى سيظل مجلس إدارة النادي الأهلي جبانًا، أنتم مجلس إدارة النادي الأهلي، لماذا خائفون؟ واجهوا وقولوا صالح لازم يرحل".
وتابع : "أين المشكلة؟ خائفون من أن ينتقل إلى الزمالك؟ ينتقل للزمالك، طالما انتم لا ترغبون في بقائه، موقف غير مفهوم من إدارة الأهلي (لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمة ربنا؟)".
وأضاف: "7 مدربين طالبوا برحيل صالح جمعة عن الأهلي لأنه لا يصلح للعب في الفريق، لماذا لم تتخذ الإدارة قرار رحيله ليرى اللاعب مصلحته؟، بـ تقتلوا موهبة من غير ذنب، كما قلت (لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمة ربنا)".
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