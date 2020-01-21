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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى جاسر نجمة السلة: بحب اليوجا وجورج كلونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم هى ندى جاسر لاعبة منتخب سيدات السلة، والتى تلعب ضمن صفوف فريق هليوبوليس، الذى انتقلت إليه قادمة من الجزيرة، كما أنها ابنة جاسر رياض عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة السابق، فكان معها الحوار التالى..
ندى جاسر رياض
بحب ألعب يوجا، وفى أوقات توقف المسابقات والبطولات أو عدم وجود تدريبات أواظب على لعبها جدا.
ندى وصديقتهاما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
مش بعرف أطبخ أصلا، لكن الأرز الأبيض، بعمله تحفة جدا.
ندى جاسر
من نجمك المفضل ؟
جورج كلونى.
ندى
لا يوجد مطرب محدد، الأغنية اللى تعجبنى أسمعها.
ندى خارج الملعب
لا خالص.. مش متخيلة نفسى فى حاجة غير الرياضة، أنا بحب الرياضة جدا.
ندى مع اسرتها
لا طبعا مش هرد، كفاية يحسوا إنهم بدون أى قيمة، وبيكلموا نفسهم.
ندى مع والدها
الأمريكية جنيفر أنيستون.
ندى واصدقاؤهابتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال طبعا سهل ومريح.
ندى وشقيقها
خطيبى رياضى، ولم أكن أتمنى أو أحب حاجة غير كده.لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟
لأ طبعا الحمد لله هو مش كده، لأنه رياضى ومتفهم الموقف.
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