شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب اليد استعدادا لأنجولا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو إلى مواجهة أنجولا فى ختام مبارياته بدور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويتضمن برنامج المنتخب اليوم تناول وجبة الإفطار التى انتهت منذ قليل ثم مرانا صباحيا فى تمام الثانية عشر ظهرا قبل تناول الغداء فى الثانية على أن يعقد الجهاز الفنى محاضرة فيديو فى الثامنة مساء قبل النوم.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الفوز على الجابون فى أول مواجهات دور ربع النهائى بنتيجة 36 / 17 أمس الاثنين، قبل أن يحصل على راحة اليوم الثلاثاء.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 و أخيرا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.

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وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر و الجابون بدور ربع النهائى .

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى فرنسا، بتأهل 8 فرق من الدور الاول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين ، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى و معه أنجولا حيث أن لقاء غدا يحدد صاحب المركز الأول و الثانى قبل خوض نصف النهائى.