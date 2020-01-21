شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يحدد موقف جيرالدو من الإنتقال للصفاقسى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم رفع مسئولى نادى الصفاقسى التونسى لقيمة العرض المالى المقدم للنادى الأهلى لاستعارة الأنجولى جيرالدو، إلا أن جهاز الكرة الأحمر جمد المفاوضات لحين وضوح الرؤية بالنسبة للمغربى وليد أزارو، الذى يعد المرشح الأول للرحيل عن القلعة الحمراء بعد أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حيث لازالت لجنة التخطيط، لم تحدد إذا كان جيرالدو سيرحل حتى حال إعارة أزارو أم سيتم الإبقاء عليه فى وقتها.

أزارو تلقى عرضاً من الاتفاق السعودى أرسل خلال الساعات الماضية لاستعارته، بعد استقرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالى أليو بادجى، الذى تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى.

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وتوترت علاقة أزارو بالأهلى بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده.

وتعقد لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعات متواصلة لحسم مصير أزارو وعدد آخر من اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء ومنهم صلاح محسن وجيرالدو وصالح جمعة خاصة الأخير الذى أعلن فايلر عدم رغبته فى وجوده.

وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، وشارك أزارو فى مران أمس بعدما غاب عن مران أمس الاول على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.