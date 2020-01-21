شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل أحضان الفرحة لنجوم مصر فى اليوم العالمى للحضن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى منتصف الفترة الفاصلة بين احتفالات الميلاد والسنة الجديدة وعيد الحب فى الرابع عشر من فبراير، يحتفى العالم باليوم العالمى للعناق، حيث ابتكر رجل الأعمال الأمريكى الاجتماعى، كيفن زابورنى، هذه الفكرة للمرة الأولى فى عام 1986، لم يرد كيفن زابورنى أن تطول الفترة بين الاحتفالات التى تجمع الناس وتدخل السعادة على قلوبهم فأتى بفكرة يوم عالمى للعناق.

ومن المعروف أن التواصل الجسدى له تأثير إيجابى بشكل كبير يشمل الناحية النفسية والجسدية أيضًا ويعد 21 يناير من كل عام يومًا عالميًا للمعانقة.

تعتبر لعبة الاسكواش، من أكثر الألعاب التى تتميز بطابع الأسرية فى العلاقات بين اللاعبين خاصة فى مصر، حيث تضم اللعبة الكثير من الأسر المصرية سواء الأشقاء أو الأزواج مثل الزوجان على فرج ونور الطيب، رنيم الوليلى وطارق مؤمن، والشقيقين محمد ومروان الشوربجى، ولا يمكن أن ننسى عناق نور الشربينى لوالدها عاطف الشربينى بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش وفى كل مرة تخطف البطلة المصرية الأضواء بعناق طويل مع والدها بعد حسم اللقب الأبرز فى اللعبة.

وفى المصارعة عبر محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة، عن سعادته بطريقة مختلفة، بعد الفوز ببطولة العالم التى أقيمت بالمجر، بطريقة مختلفة، قام كيشو بحمل المدرب الخاص به محمد إبراهيم زقلط ، على عنقه، واستعرض بعض الحركات فى المصارعة، وكأنه ينافسه فى اللعبة على بساط البطولة، وسط ذهول الحكم، وذلك ما أظهرته الصور التى نشرها الإتحاد الدولى للعبة .

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وفى كرة القدم كانت أحضان الفرحة والتتويج بأمم أفريقيا للشباب للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة، حاضرة بقوة بين شوقي غريب مدرب المنتخب، ومصطفى محمد ورمضان صبحي لاعبا الفراعنة، فرحاً بالتتويج والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

أما فى كرة اليد فخطفت زوجة مروان رجب المدير الفني لمنتخب الفراعنة، الأضواء، بعد نزولها إلى أرض الملعب في نهائي أمم أفريقيا لليد، زوجة مروان ظهرت في 3 لقطات، في ملعب المباراة، اللقطة الأولى كانت عند تقدم الفريق التونسي على مصر وقلق المدرب من ضياع البطولة، وظهرت زوجته تشجعه وتشد على يده، بعد أن رفضت الجلوس في المدرجات كمشجعة وأصرت على الوقوف خلف زوجها على أرض الملعب، أما اللقطتين التاليتين كانت بعد الفوز عندما ركضت نحوه واحتضنته بمجرد انتهاء المباراة وإعلان فوز مصر.