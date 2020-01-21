شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح باب حجز تذاكر مواجهة النجم على موقع تذكرتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتح، اليوم، مسئولو النادى الأهلى باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة الأهلى والنجم الساحلى المقرر لها الأحد المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقية.

يبدأ الحجز فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتى"، ولن يتم تسلم التذاكر دون وجود "Fan ID" الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع "تذكرتى"، ووجوده شرط أساسى للحصول على تذاكر المباراة، وذلك فى إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع.

وأضاف أن الإدارة حددت قيمة أسعار التذاكر على النحو التالى: 1000 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلى، ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق.