شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مازيمبي تصل القاهرة استعدادًا للقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصلت بعثة فريق نادي مازيمبي الكونغولي إلى القاهرة، الثلاثاء، والتي تضم 40 فرداً، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأبيض، استقبل الدكتور نبيل عبدالفتاح، رئيس العلاقات العامة بالزمالك، بعثة مازيمبي، ممثلا ًللنادي، من أجل توفير سبل الراحة للفريق الضيف.
ويلعب الزمالك مع مازيمبي مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب السلام.
ويملك الزمالك في رصيده 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى من دوري المجموعات والتي يتصدرها مازيمبي بعشر نقاط.
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