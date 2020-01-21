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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يزور حارس منتخب حضرموت لكرة القدم في السبعينيات الكابتن درويش المشجري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365 - المكـلا
قام وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ "عمرو بن حبريش العليي" صباح اليوم بزيارة للرياضي، وحارس منتخب حضرموت لكرة القدم في حقبة سبعينيات القرن الماضي الكابتن "درويش ناصر المشجري" في منزله بالمكلا.
وأعرب الكابتن "المشجري" عن شكره لهذه الزيارة الكريمة التي لها تقدير بالغ في نفسه، مستعرضا نشاطه الرياضي حارسًا لنادي التضامن بالمكلا وللعديد من الأندية الرياضية منها شرارة لحج، وشرطة حضرموت واختياره ضمن منتخب حضرموت عام 1972م ثم انتقاله للتدريب في أندية التضامن، واتحاد سيئون، وشباب دوعن، وساه ، ومدربًا لحراس المرمى للمنتخب الأولمبي لمحافظة حضرموت.
وتأتي هذه الزيارة ضمن زيارات الشيخ "عمرو بن حبريش" الوفائية للشخصيات الحضرمية للتعبير عن التقدير لعطاءاتها في المجالات التي عملت فيها.
وقدّم الشيخ "بن حبريش" في ختام زيارته درعًا تذكاريًا للكابتن "المشجري" وفاء لما قدمه من عطاء خلال مسيرته الرياضية، متمنيًا له الصحة والعافية.
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