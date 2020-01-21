شكرا لقرائتكم حسام البدرى يكلف معاونيه بتقديم تقارير مستمرة عن محترفى توجو قبل مباراتى مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، جهازه المعاون بمتابعة منتخب توجو قبل المواجهتين المرتقبتين فى شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

وطالب حسام البدرى معاونيه بتقارير مستمرة عن منتخب توجو ولاعبيه المحترفين، مثل لابا كودجو المحترف فى العين الاماراتى، واليكسيس روماو لاعب ستاد ريمس الفرنسى، ورزاق بوخارى مهاجم شاتورو الفرنسى، خاصة بعد إدخال بعض التعديلات على مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2021 المقرر استضافتها بالكاميرون، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 .

ويشارك المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى فى تصفيات أمم أفريقيا فى مجموعة تضم كينيا، جزر القمر وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين بعد جولتين من تعادلين وبحسب المواعيد الجديدة سوف تنتهى مرحلة التصفيات فى شهر سبتمبر بدلا من نوفمبر، على أن يواجه منتخب توجو مرتين فى الجولة الثالثة والرابعة فى الفترة من 23 إلى 31 مارس، على أن تكون المباراة الأولى فى القاهرة ويتم تحديد موعدها من قبل مسئولو الجبلاية، بينما يحدد مسئولو توجو موعد المباراة الثانية.

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وطلب الجهاز الفنى للمنتخب السفر بطائرة خاصة خوفاً على اللاعبين من الإجهاد والإصابات، فى ظل ضغط المباريات فى البطولات التى يشارك بها اللاعبون المختارون للمنتخب فى معسكر مارس، سواء المحليين أو الأجانب، إلى جانب رغبته فى تحقيق نتيجة الفوز لضمان تصدر المجموعة والاقتراب من التأهل، خاصة أن اللوائح تنص على تأهل الأول والثانى.

ومن المقرر أن يتواجد المنتخب المصرى على رأس إحدى المجموعات الـ10 والتى سيتم الكشف عنها فى قرعة اليوم الثلاثاء، على أن يتأهل أول كل مجموعة فقط إلى التصفيات النهائية، حيث تجرى قرعة جديدة لتحديد 5 مباريات ذهاب وإياب بين المتأهلين الـ10 ليتأهل 5 منتخبات مباشرة إلى مونديال 2022 والمقرر إقامته حتى الآن بقطر، على أن يتم الإعلان عن مواعيد مباريات المنتخب فى التصفيات عقب انتهاء القرعة، حيث تم تحديد مواعيد الجولات، وستنطلق تصفيات المونديال فى أكتوبر فى الفترة من 5 إلى 13 والجولة الثانية من 9 إلى 17 نوفمبر، والجولة الثالثة والرابعة من 22 إلى 30 مارس 2021، بينما الجولة الخامسة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر، والسادسة من 4 إلى 12 أكتوبر والمرحلة الأخيرة 8 إلى 16 نوفمبر 2021.