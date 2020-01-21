شكرا لقرائتكم صالح جمعة يقطع نزيف الخصومات ويعود لتدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر صالح جمعة لاعب النادي الأهلي في مران فريقه أمس عقب الانقطاع لمدة 10 أيام متواصلة على خلفية خلافة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر ، قاطعا نزيف الخصومات المفروضة عليه فى الفترة الأخيرة

وقرر رينيه فايلر زيادة عقوبة الغياب عن المران على صالح جمعة لتصل لـ50 الف جنيه عن المران الواحد بدلاً من 10 الاف فقط بسبب استمراره على الخطأ، ليصبح مجموع الغرامات المفروضة عليه بعد الغياب عن المران لمدة 10 أيام متواصلة 500 الف جنيه، في الوقت الذي أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن قيم ومباديء النادي الأهلي لا تسمح بالخروج عن النص تحت أي مسمى، وأن العقوبات الصارمة في انتظار أي لاعب غير ملتزم.

صعد صالح جمعة لاعب وسط الأهلى أزمته مع إدارة ناديه، بعد إعلانه رفض الخروج معاراً، مشترطاً الرحيل بشكل نهائى عن القلعة الحمراء أو الاستمرار داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده.

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وتلقى صالح جمعة 4 عروض محلية أبرزها من أندية سموحة وإنبى، فيما لم يصل للاعب أى عرض خارجى حتى هذه اللحظة، رغم محاولات النادى الأهلى مخاطبة عدد من الأندية السعودية لإقناعهم بالحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر، ولكن لم تحصل الإدارة الحمراء على تأكيد بالموافقة حتى هذه اللحظة، وذلك بعد اتخاذ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر قراراً بخروجه للإعارة عقب الأزمة التى نشبت بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

صالح جمعة أبدى حزنه من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل فايلر قائلا، "يتم معاملتى بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادى من القائمة ومن التقسيمة فى التدريبات ولا أعلم السبب".

ورد فايلر على اتهامات صالح جمعة بعدم التعامل معه جيداً من قبل الجهاز الفنى، فايلر، "أنا لا أتابع وسائل الإعلام وأى لاعب عنده شقين.. الأول فى الملعب والثانى تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مركزا مع الفريق وأتمنى لصالح مستقبل طيب ولكن فى مكان آخر بعيداً عن الأهلي".

وقضى صالح جمعة فى الأهلى 1500 يوم بخلاف أكثر من 150 يوما فى الفيصلى السعودى، وتوج مع الأهلى بـ4 ألقاب لبطولة الدورى العام، وبطولة كأس مصر، ولقب لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، وسجل 12 هدفاً وصنع 13 هدفاً لزملائه.