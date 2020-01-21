شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ياسر إبراهيم مدافع برتبة مقاتل فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي بريقه مع المارد الأحمر، بعدما ابتعد عن المشاركة منذ انطلاق الموسم الجاري، في ظل القادة الفنية لرينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، حيث خرجت الأنباء تؤكد عدم قناعة فايلر باللاعب واقترابه من الرحيل في ميركاتو يناير، إلا أن اللاعب عاد ليتألق بالقميص الأحمر في الدوري العام.

ياسر إبراهيم لم يشارك مع النادي الأهلي سوى في خمس مباريات حتى الآن مع الفريق الأحمر، كان آخرها مباراة المقاولون العرب، التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 14 من عمر المسابقة المحلية وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شىء، ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 36 محققاً العلامة الكاملة من 12 مباراة ويبتعد بالصدارة.

أداء ياسر إبراهيم خلال المباراة تميز بالثبات والتألق ورغم الطرد الذي تعرض له رامي ربيعة في الربع ساعة الأخير، إلا أن ياسر إبراهيم استطاع أن يؤدي بشكل مميز وتفاهم مع محمود متولي الذي عاد للدفاع بشكل سريع، واستطاع أن يؤمن ثلاث نقاط غالية في رصيد المارد الأحمر.

ومن المتوقع أن يكون ياسر إبراهيم لاعباً أساسياً في تشكيل رينيه فايلر خلال المباريات المقبلة، والتي ستحتاج الاعتماد على جميع اللاعبين في ظل ضغط جدول مباريات الأهلي والشماركة في أكثر من بطولة، ومع تعرض اللاعبين للإيقاف أو الإصابة يجب أن يكون البديل جاهزاً للمشاركة.

تألق ياسر إبراهيم منح السكينة والطمأنينة لجماهير القلعة الحمراء التي باتت على يقين أن دفاعات الأهلي في أمان في ظل تألق الثلاثي ياسر إبراهيم ورامي ربيعه ومحمود متولي، وهو ما قاد المارد الأحمر لحصد لقب أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري العام حتى الآن، فلم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدفين فقط.



مدافع الاهلي ياسر ابراهيم



مدافع الاهلي



مدافع القلعة الحمراء

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مدافع النادي الهلي



ياسر ابراهيم في احدى المباريات



ياسر ابراهيم في سيارته



ياسر ابراهيم في منزله



ياسر ابراهيم مدافع الاهلي



ياسر ابراهيم مع درع الدوري



ياسر ابراهيم ومحمد هاني