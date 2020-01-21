شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا شرابوفا تودع بطولة أستراليا للتنس من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واحدة من مفاجآت بطولة أستراليا المفتوحة ودعت حسناء التنس الروسية ماريا شرابوفا البطولة من الدور الأول فى أولى بطولات الجراند سلام للتنس، بعد خسارتها أمام اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين نظيفتين، كانت نتائجها 6-3 / 6-4.

فيما حققت البطلة التونسية أنس جابر المصنفة الأولى عربياً، اكبر مفاجآت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بإخراجها اللاعبة البريطانية يوهانا كونتا المصنفة رقم 12 عالميا، من الدور الأول للبطولة وذلك بمجموعتين مقابل لا شىء، كانت نتائجها 6-4 / 6-2 بعد مباراة لم تستمر سوى ساعة وبضع دقائق.

المفاجأة كانت بالتغلب على المصنفة 12 بالبطولة فى الوقت الذى تحتل فيه أنس جابر التصنيف رقم 77 والجانب الآخر هو النتيجة التى تعتبر ثقيلة على البريطانية، وهكذا تنتقل جابر للدور الثاني لمقابلة الفرنسية كارولين جارسيا التى كانت انس قد فازت عليها فى بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضى بنتيجة 7-6 / 6-2 ولهذا لديها الفرصة للفوز عليها والتأهل للدور الثالث.

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انس جابر

يذكر أن البطل المصرى محمد صفوت، لاعب التنس المصنف رقم 172 عالميًا والأول عربيا، كان قد خسر مباراته الافتتاحية فى بطولة استراليا المفتوحة، أمام نظيره الفرنسى جريجور بارير المصنف رقم 82 عالميا، والتى انطلقت فى تمام الساعة الثانية صباح الاثنين الماضي، بثلاثة مجموعات لمجموعة واحدة جاءت نتائجها كالتالى: 7/6 6/7 4/6 6/7.

كانت المباراة قد امتدت لأربعة ساعات حيث تقدم صفوت بالجموعة الأولى قبل أن يتراجع فى باقى المجموعات، ورغم الخسارة يعتبر تواجد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما.

وكان محمد صفوت قد تمكن من الوصول للجدول الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام بهذا الموسم، وذلك بعد تغلبه على اللاعب الروسى يفجينى دونسكى المصنف 106 عالمياً والفائز على السويسرى روجر فيدرير فى بطولة دبى منذ سنتين، ليحقق البطل المصرى إنجازاً تاريخياً للتنس المصري.

وفاز صفوت بمجموعتين للا شىء كانت تفاصيلها 7-5 / 6-4 وذلك بعد مباراة استمرت ساعة ونصف من اللعب المتكافئ والقوى، وبذلك يدخل الجدول الرئيسى للبطولة، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالى فى هذه البطولة.