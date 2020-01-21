شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستبعد محمد عواد وبسام من معسكر مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على استبعاد الثنائى محمد عواد ومحمد بسام حارسى الزمالك وطلائع الجيش من حسابات المعسكر الجديد الذى يقام فى شهر مارس المقبل، وفقا للأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب مواجهتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

جاء استبعاد عواد نظرا لغيابه عن المباريات طوال الفترة الأخيرة، بينما يأتى استبعاد محمد بسام لتراجع مستواه فى الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يضم الجهاز الفنى محمد أبو جبل حارس الزمالك، بينما يفاضل الجهاز الفنى بين الهانى سليمان وعامر عامر حارسى سموحة والإنتاج الحربى لضم أحدهما للمعسكر المقبل بجانب محمد الشناوى حارس الأهلى.

ويشارك المنتخب الوطنى فى تصفيات أمم أفريقيا بمجموعة تضم كينيا، وجزر القمر، وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين بعد جولتين من تعادلين. وبحسب المواعيد الجديدة تنتهى مرحلة التصفيات فى شهر سبتمبر بدلاً من نوفمبر، على أن يواجه منتخب توجو مرتين فى الجولة الثالثة والرابعة فى الفترة من 23 إلى 31 مارس، على أن تكون المباراة الأولى فى القاهرة ويتم تحديد موعدها من قبل مسئولى الجبلاية، بينما يحدد مسئولو توجو موعد المباراة الثانية. Advertisements وطلب الجهاز الفنى للمنتخب السفر بطائرة خاصة خوفاً على اللاعبين من الإجهاد والإصابات، فى ظل ضغط المباريات فى البطولات التى يشارك بها اللاعبون المختارون للمنتخب فى معسكر مارس، سواء المحليين أو الأجانب، إلى جانب رغبته فى تحقيق نتيجة الفوز لضمان تصدر المجموعة والاقتراب من التأهل، خاصة أن اللوائح تنص على تأهل الأول والثانى. ويفكر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، فى القيام بجولة أوروبية لمتابعة لاعبى المنتخب المحترفين وحضور مبارياتهم، ضمن خطة الجهاز الفنى لمتابعة اللاعبين عن قرب والتواصل معهم. ويناقش حسام البدرى مع جهازه المعاون السفر إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة، وعقد جلسات مع اللاعبين المحترفين للتواصل معهم، خاصة أن آخر معسكر للمنتخب أقسم فى نوفمبر الماضى، وسيقام المعسكر الجديد فى مارس المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022. وتضم قائمة المنتخب 5 محترفين هم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، محمد الننى لاعب بشكتاش التركى، وأحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الانجليزى، وتريزيجيه لاعب أستون فيلا، وأحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى.

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