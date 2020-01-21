أحمد كشرى لـ سوبر كورة: حمادة صدقى رفض يودينى الزمالك علشان أروح الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ كبير لأحمد كشرى نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، بعد أن لعب مع الجيل الذهبى للفريق الأحمر، ونجح فى فرض اسمه كواحد من أفضل المهاجمين، وشارك فى بطولة أمم أفريقيا عام 1996 مع منتخبنا الوطنى.

توجه أحمد كشرى لمجال التدريب بعد اعتزاله، ونجح فى قيادة العديد من الفرق والمنتخبات ليفرض نفسه كواحد من أهم المدربين على الساحة حالياً قبل أن يستقر به الحال فى نادى سوهاج، والذى تولى مسئوليته الفنية مؤخراً، كشرى فتح قلبه وأجرى حواراً لا تنقصه الصراحة سرد فيه العديد من ذكرياته مع الساحرة المستديرة وكشف رأيه فى العديد من الملفات الهامة.

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وكان تقدم أحمد كشرى المدير الفنى للترسانة باعتذار عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما خاض مباراتين فقط مع الفريق بدورى القسم الثانى.

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وكشف أحمد كشرى، عن أسباب استقالته من تدريب الشواكيش أنه لم يلقى الدعم الكامل من رئيس النادى طارق السعيد وأنه كان يعمل خلال الفترة الماضية حبا فى الجماهير كاشفا أن رئيس النادى أكد له أنه مستمر مع الفريق للموسم المقبل إلا أنه عندما طلب منه تحرير العقود للعمل بارتياحية مع الفريق لم ينفذ رئيس الترسانة وعوده.

وأضاف كشرى أن هناك بعض العناصر الموجودة داخل الفريق تعمل ضده ومن وقت مجيئه وهى لا ترغب فى وجوده لأسباب لا يعلمها مختتما حديثه أنه لا يستطيع أن يكمل عمله فى مثل هذه الأجواء.