شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق مازيمبى إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق نادى مازيمبى الكونغولى إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة نادى الزمالك، فى الجولة الخامسة من دورى المجموعات، بمسابقة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم التى تقام على ملعب السلام مساء يوم الجمعة القادم .

وتضم البعثة 40 فردابرئاسة كامامبا أدو عضو الاتحاد الكونغولى، حيث كان فى استقبالها عدد من أعضاء العلاقات العامة بنادي الزمالك .

واحتل مازيمبي قمة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط يليه الزمالك برصيد 7 نقاط .. ويقود المباراة طاقم تحكيم سنغالى برئاسة ماجيتى نداى الذى يصل إلى القاهرة غدا الأربعاء.

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تفتح أبواب ملعب السلام فى الثالثة عصر الجمعة المقبل أمام جماهير الزمالك لحضور مباراة فريقها أمام مازيمبى، الذى سيقام على الاستاد ذاته، لدعم الفريق الأبيض فى المباراة التى تجمع الزمالك مع مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر مسابقة الدورى أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة، ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام الجمعة المقبل، ويسعى فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، حيث اقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.