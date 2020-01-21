رياضة | الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي الأهلي للحفاظ على عدد كبير من نجومه وقوامه الأساسي خاصة أن أنه يشارك في العديد من البطولات ويأمل في التتويج بها.

وتلقى مسئولو الأهلي عرضا إماراتيا مغريا للتعاقد مع نجم القلعة الحمراء أحمد فتحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وجاء الرد سريعا من الأهلي حيث أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء مسئولي النادي الإماراتي أن أحمد فتحي ليس للبيع وأن الفريق بحاجة لجهوده في الفترة المقبلة في ظل المنافسة على بطولات كثيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة على التوالي.