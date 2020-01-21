رياضة | رسالة قوية من راشفورد لجماهير مانسشتر يونايتد بعد تحديد مدة غيابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من راشفورد لجماهير مانسشتر يونايتد بعد تحديد مدة غيابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة قوية لجمهور الفريق بعد الخسارة أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

رسالة ماركوس راشفورد لجمهور نادي مانسشتر يونايتد:

عبر اللاعب الدولي الإنجليزي عن حزنه بعد هزيمة فريقه مانسشتر يونايتد أمام نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وكتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "سواء داخل الملعب أو خارجه، سأظل متواجدًا من أجل يونايتد أؤكد لكم أنني سأكون حاضرًا في اجتماعات الفريق ومحاضراته خلال فترة التعافي، وأعدكم بأنني سأعود أقوى مما كنت عليه في لمح البصر أراكم قريبًا".

وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد قد أكد تعرض هداف مان يونايتد لإصابة قوية في الظهر خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي كما أكد غيابه حتى ما بعد التوقف القادم عادة تحتاج هذه الإصابة إلى ستة أسابيع على الأقل للتعافي حيث سيغيب المهاجم الدولي الإنجليزي عن صفوف مان يونايتد في مبارياته الأربع المقبلة قبل التوقف القادم ضد بيرنلي وترانمير روفرز أو واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي ومانشستر سيتي في نصف نهائي بطولة كأس كاراباو وأمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".