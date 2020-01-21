رياضة | توتنهام يقترب من خطف مهاجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يقترب من خطف مهاجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي من الحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك رغبة من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام في التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الحالي. Advertisements

وذكرت الصحيفة، أن جوزيه مورينيو مهتم بشدة بالتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعويض غياب مهاجم السبيرز هاري كين بسبب الإصابة، التي سيغيب على أثرها حتى شهر أبريل القادم، لذلك يرغب مورينيو في التعاقد مع بديل مناسب له.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي مورينيو بالفعل قام بالتواصل مع مسؤولي ريال مدريد من أجل السماح للسبيرز بالتعاقد مع يوفيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.