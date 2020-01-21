رياضة | ريال مدريد يحدد قيمة أشرف حكيمي للموافقة على بيعه



أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن قيمة الدولي المغربي أشرف حكيمي، المعار لنادي بروسيا دورتموند الألماني في حالة رغبة أحد الأندية في التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

ويقدم النجم المغربي أداءا مبهرا مع نادي بروسيا دورتموند الألماني، ولكن إعارته ستنتهي في نهاية الموسم الجاري، لذلك يسعى الفريق الألماني في الاحتفاظ بخدماته. Advertisements

وأكدت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الإسبانية، على أن ريال مدريد سيطلب 45 مليون يورو من أجل التخلي عن أشرف حكيمي في الانتقالات الصيف المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الى أن بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ يرغبان في التعاقد مع حكيمي الذي لعب مع دورتموند 55 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 13 هدفاً.

إشادات لاعب بايرن ميونيخ بحكيمي

أشاد جوشوا كيميتش، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، بالنجم المغربي الصاعد أشرف حكيمي، المعار إلى صفوفه قادما من ريال مدريد، وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2019، والتي أقيمت فعالياتها مساء أمس الثلاثاء.

وصرح جوشوا كيميتش على أداء أشرف حكيمي الكبير لصحيفة “بيلد” الألمانية قائلا: “إنه لاعب ديناميكي ونشيط جدا، ويلعب في مجموعة من المراكز دفاعيا وهجوميا”.