رياضة | كبار إنجلترا يشعلون الصراع مع برشلونة على خليفة لويس سواريز

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أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على دخول فريقا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، دخلا صراع الحصول على توقيع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت الصحيفة، أن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لديه رغبة في التعاقد مع هداف النيراتزوري، ليتعويض سيرخيو أجويرو في الفترة المقبلة في ظل تقدم الأخير في العمر.

بينما يسعى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني، لحل مشكلة المهاجم خاصة بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى الفريق الإيطالي. Advertisements

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة كان يسعى للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني، ولكن دخول عملاقي مانشستر قد يضعف آماله في الحصول على اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن صاحب الـ22 عامًا، كان وما زال من أهم أهداف برشلونة، خاصة بعد الطفرة الهائلة في مستواه، ليس فقط منذ بداية هذا الموسم، بل بعد ظهوره اللافت مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا الأخيرة.

وكان لاوتارو قد انتقل إلى إنتر ميلان في صيف 2018 قادمًا من راسينج، مقابل رسوم لم تتجاوز الـ25مليون يورو، لكن الآن تجاوز قيمته السوقية حاجز الـ110 مليون يورو.