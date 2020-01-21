رياضة | تعادل الهلال والفيصلي يعيد الأذهان إلى موسم 2014-2015

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل الهلال والفيصلي يعيد الأذهان إلى موسم 2014-2015 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تعادل الهلال أمام نظيره الفيصلي، مساء أمس الإثنين، ايجابيًا بهدفين، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة تم تأجيلها لمشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا 2019، الذي حصده بعد الفوز أمام نظيره أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة.

افتتح الهلال التهديف في المباراة ثم تعادل الفيصلي، ثم تقدم الأزرق مرة أخرى، وعند الدقيقة 90+2 تعادل الفيصلي. Advertisements

هذا التعادل أرجع الأذهان إلى موسم 2014-2015، حينها تأجلت مباراة الهلال والفيصلي إلى شهر يناير أيضًا لمشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا، والتي وصل فيها إلى الدور نصف النهائي.

وحسم اللقاء الذي أقيم في الثامن والعشرين من شهر يناير 2015، بالتعادل الإيجابي بهدفين أيضًا، والغريب في الأمر أيضًا أن الهلال حينها بدأ التسجيل ثم تعادل الفيصلي، ثم تقدم الأزق، وفي النهاية أدرك الفيصلي التعادل عند الدقيقة 90+3.