رياضة | الهلال ضد الفيصلي.. 3 مواسم من لعنة الدور الأول على الأزرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال ضد الفيصلي.. 3 مواسم من لعنة الدور الأول على الأزرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم اللقاء الذي جمع بين الهلال ونظيره الفيصلي، بالتعادل الإيجابي بهدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، والذي أقيم مساء أمس الإثنين.
سجل هدفي فريق الهلال في اللقاء "جيوفينكو وادواردو"، بينما أحرز هدفي الفيصلي "خاليم هايلاند".
لعنة استمرت ثلاث مواسم
الهلال لم يستطع أن يفوز في آخر ثلاث مباريات كانت في الدور الأول من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، جميعها لعبت على أرض الفيصلي.
إذ أنه حسم لقائي الدور الأول في موسمي 2017-2018، و2018-2019، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
جدير بالذكر أن الهلال ارتفع رصيده إلى 31 نقطة محتلاً المركز الأول، بينما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثامن.