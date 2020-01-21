رياضة | الهلال ضد الفيصلي.. 3 مواسم من لعنة الدور الأول على الأزرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال ضد الفيصلي.. 3 مواسم من لعنة الدور الأول على الأزرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حسم اللقاء الذي جمع بين الهلال ونظيره الفيصلي، بالتعادل الإيجابي بهدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، والذي أقيم مساء أمس الإثنين.

سجل هدفي فريق الهلال في اللقاء "جيوفينكو وادواردو"، بينما أحرز هدفي الفيصلي "خاليم هايلاند".

لعنة استمرت ثلاث مواسم Advertisements الهلال لم يستطع أن يفوز في آخر ثلاث مباريات كانت في الدور الأول من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، جميعها لعبت على أرض الفيصلي.

إذ أنه حسم لقائي الدور الأول في موسمي 2017-2018، و2018-2019، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.