رياضة | أرقام مميزة لـ"جارسيا" مع الشباب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مميزة لـ"جارسيا" مع الشباب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الشباب تأهل بعد أن تمكن من الإطاحة بنظيره الشرطة العراقي، بالفوز بنتيجة عريضة بسباعية دون رد بمجموع المباراتين.

لويس سييرا يتفوق على ألميرون وبهذا فقد وصل الإسباني لويس جارسيا للفوز الرابع على التوالي، بعد أن افتتح مبارياته مع فريق الشباب بخسارة أمام أبها.

في 5 لقاءات خاضهم المدرب الإسباني مع الشباب، سجل 9 أهداف في 4 لقاءات دون أن يدخل مرماه هدف، بينما في خسارته الوحيدة دخل شباكه هدفين فقط، على عكس مدرب الفريق السابق خورخي ألميرون الذي لم يستطع أن يحمي شباك الشباب لأكثر من 3 مباريات متتالية.

وفي أول 5 مباريات للمدير الفني السابق للفريق، بدأ بشكل مثالي إذ أنه فاز على الفتح بثنائية مقابل هدف، ولكنه تعادل في 3 مباريات متتالية، ثم فاز في الخامسة، وسجل 6 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف، وكل هذا في ثلاث مباريات. Advertisements

ترسيخ العقدة العراقية واستطاع لويس جارسيا أن يرسخ العقدة العراقية أمام الفرق السعودية، لم يكن بفوز واحد، إنما كرر انتصاره مرتين ليزيد من آلام الجماهير العراقية.

إذ أنه تواجهت الأندية السعودية والعراقية 43 مرة، آخرهم لقاء أمس، وفازت الأندية السعودية في 25 مباراة، وفازت الأندية العراقية في 7 مباريات فقط.

وحسم التعادل 11 مباراة، منها 7 مباريات بالتعادل السلبي، و4 مباريات بالتعادل الإيجابي.

وأراد لويس جارسيا أن يؤكد التفوق الهجومي بالسباعية ليصل بالأهداف السعوديه في مرمى العراقيين إلى الهدف رقم 78، مقابل 36 هدف فقط للأندية العراقية.