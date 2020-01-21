رياضة | هل يعيد قيد كاسونجو خط هجوم الزمالك لسابق عهده ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعيد قيد كاسونجو خط هجوم الزمالك لسابق عهده ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر موقع النادي الرسمي عن قيد الكونغولي كاسونجو في قائمة الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد الحصول على "الكارنيه" الخاص به.

تصريحات رئيس الزمالك حول قيد كاسونجو وصرح مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء من خلال موقع الزمالك الرسمي : "تم قيد كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق رسميا اليوم الإثنين".

وتابع منصور :_ "الزمالك تسلم الكارنيه الخاص بقيد كاسونجو من اتحاد الكرة ليكمل قائمة الفريق المحلية وتحق له المشاركة مع الفريق".

الأرقام تتحدث عن فائدة الأبيض من قيد كاسونجو ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام منافع الفريق الأبيض من قيد كاسنجو في قائمة الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليدخل سباق المنافسة على مركز مهاجم الأبيض الصريح مع الثنائي مصطفى محمد النجم الدولي الشاب وعمر السعيد وفيما يلي أبرز النقاط المضيئة.

1_ قيد كاسونجو يعيد أرقام هجوم الزمالك لمنافسة الأهلي بالحديث عن المقارنة بين خط هجوم الأبيض والأحمر فإن الكفة تميل كل الميل لصالح النادي الأهلي الذي أحرز لاعبو 35 هدف خلال 12 مباراة ، بينما أحرز لاعبو الزمالك 17 هدف فقط خلال نفس عدد المباريات ، وبالتالي فإن قيد كاسونجو سيؤتي ثماره بالطبع خاصة وأن النجم الكونغولي سبق له المشاركة مع الأبيض في مباريات عديدة قبل أن يرحل إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة وهوا هدفاً للقلعة البيضاء. Advertisements

2_ اشتعال المنافسة بين الثنائي مصطفى محمد وعمر السعيد في صالح الزمالك قيد كاسونجو سيشعل بالطبع المنافسة بين مصطفى محمد مهاجم الأبيض الأساسي ومنتخب مصر وبين عمر السعيد زميله في نفس المركز وهوا ما سيؤتي ثماره أهدافا على مرمى الخصوم وهوا ما يريده الفرنسي بارتريس كالتيرون حيث يرغب كلا الاعبين في إثبات الذات داخل المستطيل الأخضر من أجل الحصول على مكان أساسي في تشكيل الفرنسي خلال المباريات المقبلة سواء على المستوى المحلي أو بطولة دوري أبطال أفريقيا.

3_ كشف حساب كاسونجو مع الزمالك بشرة خير للجماهير البيضاء انضم اللاعب الكونغولي كابنجو كاسونجو للفريق الأبيض في صيف عام 2017 قادمًا من الاتحاد السكندرى على ضوء مستويات رائعة لفتت أنظار مسئولي القلعة البيضاء وقتها حيث قدم المهاجم الدولي موسمًا جيدًا مع زعيم الثغر أحرز خلاله 12 هدفًا خلال 24 مباراة وصنع 3 أهداف.

شارك كاسونجو مع الزمالك في 49 مباراة بجميع البطولات، نجح خلالهم في إحراز 19 هدفا، وصناعة 3 أهداف، من بينهم 13 هدفا خلال 41 مباراة بالدوري مع الزمالك في موسم ونصف قضاها الكونغولي داخل جدران القلعة البيضاء.

وخلال مسيرته مع الوحدة السعودي معارا من الزمالك تألق كاسنجو في بدايته وسجل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا خلال 10 مباريات خاضها بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ليظهر كشف حساب الدولي الكونغولي أرقاماً مميزة لمهاجم الزمالك تبشر جماهير القافلة البيضاء بإحراز مزيد من الأهداف خلال المباريات المقبلة وخاصة في بطولة الدوري والاقتراب أكثر وأكثر من رقم النادي الأهلي الأقوى هجوماً برصيد 35 هدف.