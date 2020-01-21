رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة أستون فيلا ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة أستون فيلا ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه نظيره فريق واتفورد اليوم الثلاثاء 21 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

ويدخل فريق أستون فيلا هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب دين سميث خاصة بعد الخسارة من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك.

وتعرض ثنائي الفريق ويسلي وتيم هيتون للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مما قد أثر على مستوى الفريق مؤخرا على المستوى الهجومي وعلى مستوى حراسة المرمى قد تعاقد الفريق مع الحارس المخضرم بيبي رينا من فريق ميلان الإيطالي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد واتفورد :- وسوف تقام المباراة بين فريق أستون فيلا وفريق واتفورد في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة والنصف مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي. Advertisements

القنوات الناقله لمباراة أستون فيلا وواتفورد :- وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري المباشر لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة، حيث ستذاع المباراة بين فريق أستون فيلا وفريق واتفورد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

التشكيلة المتوقعة لاستون فيلا ضد واتفورد :- واستقر دين سميث على التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراة فريقه ضد فريق واتفورد، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

بيبي رينا - جيلبرت - هاوس - مينجز - تارجيت - ناكمبا - دوجلاس لويز - هوريهان - محمود حسن تريزيجيه - غريليتش - انور الغازي.