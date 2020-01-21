رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد مع فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا اليوم الثلاثاء 21 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال :- وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق تشيلسي في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر والربع مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقله لمباراه تشيلسي وارسنال :- وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري المباشر لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة، حيث ستذاع المباراة بين فريق تشيلسي وفريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

التشكيلة المتوقعة لفريق تشيلسي :- Advertisements كيبا - ازبيلكوتا - ايمرسون - روديجير - كريستينسين - كانتي - جورجينهو - ماونت - هودسون اودوي - ويليان - تامي ابراهام.

وكان فريق تشيلسي قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز من فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السانت جيمس بارك، بينما تعادل فريق أرسنال مع فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن.

التشكيلة المتوقعة لفريق أرسنال :- لينو - ميتليند نيلز - ديفيد لويز - موستافي - كولاسيناك - توريرا - تشاكا - مسعود اوزيل - نيكولاس بيبي - مارتينيلي - الكسندر لاكازيت.