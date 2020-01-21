اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشيفيلد يونايتد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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دخل مانشستر سيتي مباراة اليوم منتشيا بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب أستون فيلا في الجولة الماضية بنتيجة 6-1 في مباراة شهدت تألق سيرجيو أجويرو الذى سجل هاتريك وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ البريميرليج، وقائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة أيضًا.

مان سيتي ضد كريستال بالاس

وتحدث جوارديولا عن مواجهة كريستال بالاس في المؤتمر الصحفي الذى عقده أمس وقال: "المباراة ستكون قوية خاصة أننا نواجه فريقًا يمتلك إمكانيات كبيرة ومدرب مخضرم مثل روي هودجسون."

وعن مدرب كريستال بالاس قال جوارديولا :"استمرار روي هودجسون فى التدريب؟ هذا رائع له، ربما لإنه يشعر بملل البقاء فى المنزل، تريد أمر مختلف، منافسين، مباريات، لهذا هو و المُدرّبين الكبار مازالوا فى العمل."

وعن تألق رياض محرز مؤخرًا قال: "رياض محرز يقدّم أفضل أداء له منذ وصوله إلى مانشستر سيتى، لإنه يلعب بإنتظام، كل لاعب يريد الشعور بالمباريات، هو يقدّم أداء رائع، حاسم أمام المرمى، لدى دائمًا شعور إنه سيسجّل عندما تتاح له فرصه".

وتابع جوارديولا قائلا ":ليروى سانى مازال لم يتدرّب معنا، لكنه يتحسّن و إيمريك لابورت قام بأسبوع تدريب آخر معنا، الجميع جاهز بإستثناء ليروى سانى و ولابورت، الأخير لن يكون معنا غدًا."

واختتم جوارديولا قائلا :"أعتقد إننا نقدّم موسم جيد، بالطبع إفتقدنا الإستمراريه فى البدايه، لكن فى العمل نحن نقوم بعمل جيد، باستثناء إذا قرر مانشستر سيتى إقالتى، أنا هنا الموسم القادم، 100% "

وفي باقي مباريات اليوم يلتقي كل من واتفورد ضد توتنهام في الثانية والنصف عصرًا، و5 مباريات أخرى في الخامسة بخلاف مانشستر سيتي وكريستال بالاس تجمع أرسنال مع شيفيلد يونايتد وبرايتون مع أستون فيلا ووست هام ضد إيفرتون ونورويتش مع بورنموث وساوثهامبتون ضد وولفرهامبتون، ثم نيوكاسل ضد تشيلسي في السابعة والنصف، وتختتم الأحد بمباراتي بيرنلي ضد ليستر سيتي ومباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد.

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة نظيرة شيفيلد يونايتد، غدا الثلاثاء 21 يناير الجاري، وذلك في إطار مباريات الأسبوع 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد

وتقام مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد على ستاد "برامال لين" الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد

ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، على قناة "beIN sport HD1" ، بتعليق خليل البلوشي، وقناة "TRT sport".

ترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، حصيلة لعب 23 مبارة، بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز السابع برصيد 33 نقطة، حصيلة لعب 23 مباراة.

يستعد ملعب برامول لين الخاص بشيفيلد يونايتد لاستضافة حامل اللقب مانشستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 21 يناير، الموافق 26 جمادي الأخر 1441 هجريًا، في مباراة لن تكون سهلة على السيتزين.

أخفق السيتي في الجولة السابقة أمام كريستال بالاس بعد أن تعادل على أرضه ووسط جمهوره بهدفين لكل فريق، في مباراة أوشك فيها الفريق على تحقيق الفوز بعد العودة الرائعة في النتيجة بهدفي أجويرو، قبل أن يحرز فيرناندينيو هدفًا في مرماه بعد عرضية زاها.

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في المقابل، نجح شيفيلد يونايتد في استعادة نتائجه الرائعة أمام الكبار خارج ملعبه، واقتنص نقطة من أرسنال على ملعب الإمارات بفضل الهدف الذي أحرزه فليك في الدقائق الأخيرة من المباراة، ويأمل بتكرار أدائه أمام السيتي في الدور الأول عندما يلتقيا مجددًا بعد أيام.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم

القناة الناقلة

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر ستي

يستمر غياب الثنائي إيميريك لابورت وليروي ساني عن مانشستر سيتي للإصابة، عدا ذلك لن يعاني الفريق من أي غيابات أخرى في المواجهة المرتقبة التي تنتظره مع شيفيلد يونايتد.

يُعرف عن بيب جوارديولا بحبه للمدوارة في التشكيل، وهو ما متوقع أن يلجأ له أمام شيفيلد، ومن المتوقع أن نجد بعض اللاعبين الاحتياط في المباراة السابقة في التشكيلة الأساسية مثل أوتاميندي، والكر، فودين ورياض محرز.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

ألكساندر زينشينكو - فيرناندينيو - نيكولاس أوتاميندي - كايل والكر

فيل فودين - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز