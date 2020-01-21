اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مانشستر سيتى وشيفيلد يونايتد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش مانشستر سيتىNOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مانشستر سيتى وشيفيلد يونايتد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش مانشستر سيتىNOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا علي نظيره شيفيلد يونايتد، في المباراة التس ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد:- ويمكنكم متابعة لقاء مانشستر سيتي و شيفيلد يونايتد مساء اليوم عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1

تقام اليوم في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي مبارة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس حيث يسعى السيتى لتعزيز موقعه في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ61 نقطة حيث يحتل الفريق حاليا مركز الوصافة برصيد 47 نقطة ويطارده ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة والذى سيواجه بيرنلي غدا، ويدخل كريستال بالاس المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

مان سيتي ضد كريستال بالاس

Advertisements

تنطلق مباراة مانشستر سيتى ضد كريستال بالاس في الخامسة مساء اليوم وتنقل على قناة beIN Sports HD1.

يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم منتشيا بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب أستون فيلا في الجولة الماضية بنتيجة 6-1 في مباراة شهدت تألق سيرجيو أجويرو الذى سجل هاتريك وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ البريميرليج، وقائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة أيضًا.

مان سيتي ضد كريستال بالاس

وتحدث جوارديولا عن مواجهة كريستال بالاس في المؤتمر الصحفي الذى عقده أمس وقال: "المباراة ستكون قوية خاصة أننا نواجه فريقًا يمتلك إمكانيات كبيرة ومدرب مخضرم مثل روي هودجسون."

وعن مدرب كريستال بالاس قال جوارديولا :"استمرار روي هودجسون فى التدريب؟ هذا رائع له، ربما لإنه يشعر بملل البقاء فى المنزل، تريد أمر مختلف، منافسين، مباريات، لهذا هو و المُدرّبين الكبار مازالوا فى العمل."