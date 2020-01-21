اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشيفيلد يونايتد بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «مانشستر سيتى» رابط مانشستر سيتىHD

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يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزى بقيادة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، ضيفا ثقيلا على شيفيلد يونايتد، فى المباراة التى تجمع بينهما فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة على ملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث يأمل حامل اللقب فى استعادة توازنه من جديد.

شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي

يسعى مانشستر سيتى لتعويض إخفاقه فى الجولة الماضية بالتعادل الإيجابى أمام كريستال بالاس، بهدفين لكل منهما على ملعب "الاتحاد"، من أجل الحفاظ على فرصته فى المنافسة على اللقب على الرغم من تضاؤلها بشكل كبير.

وابتعد ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة مع وست هام، بفارق 16 نقطة عن كتيبة بيب جوارديولا التى اكتفت بالوصافة برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليستر سيتى صاحب المركز الثالث.

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كما تقام عدة مواجهات اليوم فى نفس الجولة، وهى: أستون فيلا وواتفورد، إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس وساوثهامبتون، وبورنموث مع برايتون، فيما تقام فى العاشرة والربع مساء الديربى النارى للعاصمة البريطانية "لندن" بين تشيلسي وجاره آرسنال على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الجولة بإقامة ثلاث مواجهات غدا الأربعاء حيث يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره نورويتش سيتي، ويحل بيرنلى ضيفا على مانشستر يونايتد، فيما يلتقى ليستر سيتى مع وست هام يونايتد، فيما تختتم بمواجهة قوية بين ليفربول مع مضيفه وولفرهامبتون فى العاشرة من مساء الخميس.

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مثيره لفريق مانشستر سيتي الذي يحل ضيفًا علي نظيره شيفيلد يونايتد، في المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب برامال لين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.