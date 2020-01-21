اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH تشيلسي وأرسنال اليوم YALLA

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آخر إِستعدادات أرسنال قبل ملاقاة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد أرسنال

مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر، وسوف يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق تشيلسي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية.

وفي مقابل ذلك نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في مباراتين أيضاً. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أرسنال في الفترة الماضية، نجح فريق أرسنال في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أرسنال أربعة أهداف في مرماه.