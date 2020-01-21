شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ تحويل القسط الأول لـ رابيد فينا من صفقة السنغالي آليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 8.30

قام مسئولو النادي الأهلي بتحويل 500 ألف يورو لنادي رابيد فينا النمساوي تُمثل القسط الأول من صفقة السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الجديد والذى تعاقد معه الاهلي مقابل مليوني يورو سيتم تسديدها خلال عام ونصف العام ، وتعاقد الاهلي مع اللاعب السنغالي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري ويقوم الجهاز الفني بتجهيز اللاعب السنغالي لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الاحد المقبل في الجول الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي أقيمت مساء الأحد بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

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و أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته وارتياحه للفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة، معلقاً :"خضنا أول ربع ساعة بشكل جيد واستطعنا تسجيل هدف بعد حوالي 20 دقيقة وكان هذا جيد من أجل الهدوء ، وكانت هناك إلتحامات كثيرة لأننا امام فريق محترم يقدم عروض قوية في الدوري هذا الموسم وهذا كان سبباً في قوة اللقاء ، وأستكمل الخواجة السويسرى حديثه بالقول أن وليد سليمان سجل هدف جيد أرحنا كثيراً رغم حالة الطرد التى تعرض لها الفريق والتى كان من الممكن أن تؤثر سلباً على أداءنا لكننا تماسكنا وظهرنا بشكل جيد وسجلنا هدف ثانى ونحن نلعب بعشرة لاعبي".

وعن تغيير مراكز بعض اللاعبين أمثال أيمن أشرف ومحمود متولي ، قال: نحن نلعب كرة جماعية وفي الكرة الحديثة لابد أن يكون معظم اللاعبين لديهم القدرة على اللعب في أكثر من مركز لأن هذا يُفيد الفريق في النهاية ففي المباراة التالية في الدوري لن يلعب معنا رامي ربيعة بعد طرده في لقاء المقاولون لذا علينا أن نُجهّز البديل دائماً.

وعن اتهامات صالح جمعة بعدم التعامل معه جيداً من قبل الجهاز الفني ، قال فايلر : أنا لا أتابع وسائل الأعلام وأي لاعب عنده شقين ..الأول في الملعب والثاني تركيز وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مركز مع الفريق وأتمنى لصالح مستقبل طيب ولكن في مكان أخر بعيداً عن الاهلي.