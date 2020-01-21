شكرا لقرائتكم وصول بعثة مازيمبي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الزمالك ضد مازيمبي
وحرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي اصدار تعليمات بتوفير كل سبل الراحة للفريق الكونغولي ، خاصة ان مسئولي النادي الكونغولي احسنوا استقبال الزمالك في مباراة الجولة الاولي والتي انتهت بفوز مازيمبي 3/0.
ويبحث الزمالك عن تحقيق الانتصار لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 7 نقاط واقترب من التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة التى يتصدرها بطل الكونغو برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.
ويخوض الزمالك حاليا تدريباته بشكل منتظم على ملعبه استعدادا للمواجهة المرتقبة مع مازيمبى الكونغولى الذى أعلن مسئولوه غياب قائد الفريق تريسور مبوتو ضد الأبيض بسبب معاناته من مشكلة صحية.
قائمة مازيمبي
كشف ميهايو كازيمبى، مدرب مازيمبى الكونغولى عن قائمة تضم 18 لاعباً حيث اصطحبهم فى رحلة الفريق إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك وجاءت القائمة كالتالى: سيلفان جبوهو وإبراهيم مونكورو فى حراسة المرمى ثم جوديت ماسينجو، ونيلو كوليبالي، جوزيف بنسون أوتشايا، كاباسو تشونجو، تاندى موابي، كريستيان كوفى كوامي، جان فيتال أووريجا، إسحاق أمواه، باتو كابانجو، إيسينا مونيكا تشيبانجو، جاكسون موليكا، شيكو يوشيني، رينفورد كالابا، دجو إيساما مبيكو، كيفين مونديكو، جلودى ليكونزا.
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