الامارات | أول تصريح للاعب العين كايو كانيدو بعد تجنيسه

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح للاعب العين كايو كانيدو بعد تجنيسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل نادي العين إجراءات تحويل لاعبه البرازيلي، كايو كانيدو من لاعب أجنبي للاعب مواطن بعد حصوله على الجنسية الإماراتية ليتحقق بذلك رسمياً حلم راقص "السامبا" بالدفاع عن شعار "الأبيض" بعد أن ظل يراوده لفترة طويلة.

وقال كايو في أول تصريح صحافي بعد تجنيسه ونشرته صحيفة "لانس" البرازيلية إنه يشعر بالفخر لحصوله على الجنسية الإماراتية وتحوله للاعب مواطن وأنها الفرصة المناسبة لرد الجميل الذي قدمته له الإمارات.

وقال كايو: " إنه لشرف بالنسبة لي، إنه لمن دواعي سروري تمثيل منتخب هذا البلد الرائع".

وأضاف: "أنا ممتن جدا لكل ما قدمه لي هذا البلد وما زال يقدمه لي ولعائلتي".

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وحول حظوظه في الاستدعاء للمنتخب الوطني في الفترة القادمة، قال كايو كانيدو: "بالتأكيد هذا لن يكون سهلاً إلا إذا واصلت العمل بجد واجتهاد، أنا أبحث دائماً عن تقديم الأداء الأفضل مع نادي العين، أنا سعيد جداً هنا في الإمارات وآمل أن استمر في صنع التاريخ".

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن المهاجم كايو كانيدو لاعب فريق بوتافوجو وإنترناسيونال سابقاً أصبح جاهزاً لارتداء شعار المنتخب لإماراتي بعد أن استوفى الشروط الفيفا بالإقامة في الإمارات منذ 5 سنوات.

وانتقل كايو كانيدو 29 عاماً لصفوف العين بداية الموسم الحالي قادماً من صفوف الوصل مقابل 6 ملايين دولار.

يذكر أن كايو أكمل 5 سنوات في الدولة في شهر سبتمبر الماضي وأصبح مؤهلاً للعب لصفوف المنتخب الوطني.