شكرا لقرائتكم بيراميدز يستضيف مصر المقاصة بستاد الدفاع الجوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف بيراميدز نظيره مصر المقاصة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى بختام الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين فى ظروف متشابهة بعد التعادل فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فيما تعادل المقاصة مع انبى بنفس النتيجة .

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

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وحذر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول لنادي بيراميدز لاعبي فريقه من نزيف النقاط فى الدورى، والابتعاد عن المربع الذهبي، وشدد تشاتشيتش على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال المواجهات المقبلة بالدورى، وعدم الرضاء إلا بالفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي وضمان المشاركة في البطولة الأفريقية ، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المقاصة مكون من : "المهدي سليمان -ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - عمر جابر – عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - جون أنطوي".

بينما طالب جهاز المقاصة لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة من مباراة بيراميدز للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام بيراميدز مكون من : " محمود حمدي - أحمد مودي - عاصم سعيد - أحمد محسن - أحمد ياسين - صلاح ريكو - محمد كناريا - ميدو جابر - محمد مسعد - شيمس بيكلي - عمرو برعي".