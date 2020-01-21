شكرا لقرائتكم منتخب مصر يترقب اليوم قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، والتى تقام اليوم بأحد فنادق القاهرة ، ويحضرها محمد بركات مدير المنتخب ممثلاً عن الفراعنة .

من المقرر أن يتواجد المنتخب المصري علي رأس إحدي المجموعات الـ10 والتي سيتم الكشف عنها فى قرعة اليوم الثلاثاء علي أن يتأهل أول كل مجموعة فقط الي التصفيات النهائية حيث تجري قرعة جديدة لتحديد 5 مباريات ذهاب وإياب بين المتأهلين الـ10 ليتأهل 5 منتخبات مباشرة إلي مونديال 2022 والمقرر إقامته حتى الآن بقطر ، على أن يتم الإعلان عن مواعيد مباريات المنتخب فى التصفيات عقب إنتهاء القرعة ، حيث تم تحديد مواعيد الجولات و ستنطلق تصفيات المونديال فى أكتوبر فى الفترة من 5 إلى 13 و الجولة الثانية من 9 إلى 17 نوفمبر و الجولة الثالثة والرابعة من 22 إلى 30 مارس 2021 بينما الجولة الخامسة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر و السادسة من 4 إلى 12 أكتوبر و المرحلة الأخيرة 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

Advertisements

ويشارك المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى فى تصفيات أمم أفريقيا فى مجموعة تضم كينيا، جزر القمر وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين بعد جولتين من تعادلين وبحسب المواعيد الجديدة سوف تنتهي مرحلة التصفيات في شهر سبتمبر بدلا من نوفمبر ، على أن يواجه منتخب توجو مرتين فى الجولة الثالثة و الرابعة فى الفترة من 23 إلى 31 مارس "على أن تكون المباراة الأولى فى القاهرة ويتم تحديد موعدها من قبل مسئولو الجبلاية ، بينما يحدد مسئولو توجو موعد المباراة الثانية.

وطلب الجهاز الفنى للمنتخب السفر بطائرة خاصة خوفاً على اللاعبين من الإجهاد والإصابات، فى ظل ضغط المباريات فى البطولات التى يشارك بها اللاعبون المختارون للمنتخب فى معسكر مارس، سواء المحليين أو الأجانب، إلى جانب رغبته فى تحقيق نتيجة الفوز لضمان تصدر المجموعة والاقتراب من التأهل، خاصة أن اللوائح تنص على تأهل الأول والثانى.