"أحمد شوبير" يحذر "صالح جمعة": إذا محترمتش موهبتك أيامك في الكرة هتكون قليلة

حذر الإعلامي "أحمد شوبير" اللاعب"صالح جمعة"لاعب النادي الأهلي عقب تصريحات المدير الفني "رينيه فايلر" بالاستغناء عن اللاعب في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء المقاولون العرب والنادي الأهلي .
وقال "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب أون" والمذاع عبر فضائية "on sport" : صالح جمعة إذا لم يحترم موهبته ستكون أيامه في الكورة محدودة، مطالبا اللاعب بإعادة حساباته من جديد للحفاظ على مستقبله.
وأضاف : خسارة موهبة مثل صالح جمعة لم تكن موجودة في الكرة المصرية ,وتساءل الإعلامي قائلا: هل صالح جمعة قادر على أن يعود من جديد .
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