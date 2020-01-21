«ديربي لندن »..موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي ..القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل نادي آرسنال اليوم الثلاثاء ضيفا ثقيلا علي نادي تشيلسى على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، فى ديربى العاصمة البريطانية "لندن" ضمن لقاءات الأسبوع 24 من الدورى الإنجليزي . وكانت أخر مواجهة بين الفريقين استطاع "تشيلسي التغلب على آرسنال في عقر داره (2-1)، وسجل تامي أبراهام هدف الفوز لتشيلسي حينها. موعد المباراة الثلاثاء 21 يناير

10.00 pm العاشرة مساءا بتوقيت مصر

القنوات الناقلة تنقل المبارة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 2 Advertisements التشكيل المتوقع لتشيلسي يغيب عن تشيلسي في ديربي لندن أمام آرسنال الثنائي روبن لوفتس تشيك وكريستيان بوليسيتش بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف. حراسة المرمي : كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع : إيمرسون - أنطونيو روديجير - أندرياس كريستينسن - سيزار آثبليكويتا

خط الوسط :ماسون ماونت - جورجينيو - نجولو كانتي

خط الهجوم :ويليان - تامي أبراهام - كالوم هودسون أودوي التشكيل المتوقع للآرسنال يعاني آرسنال من غياب العديد من اللاعبين في ديربي لندن بداعي الإصابة، هم تشامبرز وتيرني وكولاشيناتس ونيلسون وأوباميانج. حراسة المرمي :بيرند لينو

خط الدفاع :بوكايو ساكا - شكودران موستافي - دافيد لويز - أينسلي ميتلاند نايلز

خط الوسط :ماتيو جيندوزي - لوكاس توريرا - مارتينيلي - مسعود أوزيل - نيكولاس بيبي

خط الهجوم :أليكساندر لاكازيت

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