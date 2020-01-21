شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لتصحيح المسار أمام المقاصة فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره مصر المقاصة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة يدخلها الفريقان فى ظروف متشابهة بعد التعادل فى الجولة الأخيرة للمسابقة، حيث تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فيما تعادل المقاصة مع إنبى بنفس النتيجة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

Advertisements

وحذر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول لنادي بيراميدز لاعبي فريقه من نزيف النقاط فى الدورى، والابتعاد عن المربع الذهبي، وشدد تشاتشيتش على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال المواجهات المقبلة بالدورى، وعدم الرضاء إلا بالفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي وضمان المشاركة في البطولة الأفريقية، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المقاصة مكون من: المهدي سليمان - ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - عمر جابر – عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - جون أنطوي.

بينما طالب جهاز المقاصة لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة من مباراة بيراميدز للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام بيراميدز مكون من: محمود حمدي - أحمد مودي - عاصم سعيد - أحمد محسن - أحمد ياسين - صلاح ريكو - محمد كناريا - ميدو جابر - محمد مسعد - شيمس بيكلي - عمرو برعي.