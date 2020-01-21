شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يستدرج الجونة فى مواجهة ضحايا الأهلى والزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف طنطا نظيره الجونة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد طنطا الرياضى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها كل منهما بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من القطبين، حيث سقط طنطا بخماسية دون رد أمام الأهلى فيما فاز الزمالك على الجونة بهدفين دون رد.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.

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وطالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بمصالحة جماهيرهم بعد الخماسية القاسية أمام الاهلى لتحقيق النقاط الثلاث للمرة الثانية هذا الموسم ، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الجونة مكون من: علي فرج، محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري، حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي ، أونش، وأحمد سالم صافي.

فيما يتمسك البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة بتحقيق نتيجة إيجايبة خارج ملعبه للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ،ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام طنطا مكون من: محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان.