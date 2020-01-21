صاحب أغرب لقطة بالدوري يكشف.. لماذا حرم فريقه من هدف محقق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسن، لاعب وادي دجلة، أنه لم يكن يعلم أنه متسللا بعد منع هدف مؤكد لزميله حسام عرفات في مباراة أسوان بالدوري المصري مساء الأحد، والتي انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة.

وقال حسن، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "لم أعلم أنني كنت متسللا في كرة الهدف الملغي لدجلة أمام أسوان".

وأضاف صاحب الـ24 عاما: "سدّد حسام عرفات الكرة بشكل جيد تجاه المرمى وتابعتها، لكني اكتشفت بعدها أنني كنت متسللا حين رأيت حكم الراية يرفع الراية".

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وأكمل: "سددت الكرة رغم أنها كانت ستدخل المرمى بنية تسجيل هدف ليس أكثر، خاصةً أنني لم أسجل أي هدف هذا الموسم وبالتأكيد كنت أحتاج افتتاح التسجيل".

وتابع: "حسام عرفات لم يتحدث معي بشكل غير لائق، وكان رد فعله إيجابي بعد المباراة بحكم أنه قائد الفريق وقال لي (لا مشكلة، فالأهم هو تحقيقنا للفوز وظهورنا بشكل جيد).

وأتم حسن قائلا: "حققنا انتصارا هاما حيث قفزنا عدة مراكز في الدوري، كنا بحاجة لمثل هذا الفوز من أجل إزالة الضغوط، ونسعى لمواصلة النتائج الجيدة لاحتلال أحد المراكز الخمسة الأولى بالجدول".