اليوم.. منتخب الكاراتيه يغادر أرض الوطن للمشاركه في بطولة البريميرليج

تغادر صباح اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة الدولى بعثة الاتحاد المصرى للكاراتيه المتجهة إلى باريس للمشاركة في بطولة البريميرليج الدولية باريس - فرنسا خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٧ يناير الجاري . الفترة من ٢١ حتى ٢٧ يناير الجاري . وتضم البعثة كلا من: " الدكتور سامح الشبراوى رئيس البعثة وهانى قشطة مدرب المنتخب كومتيه وعماد السرسى الحكم الدولى وعضو لجنه الحكام الدوليه وطارق رجائى الحكم الدولى وسيد مصطفى إدارى ومحمد عبد الرجال مدرب المنتخب كومتيه ". قشطة مدرب المنتخب كومتيه وعماد السرسى الحكم الدولى وعضو لجنه الحكام الدوليه وطارق رجائى الحكم الدولى وسيد مصطفى إدارى ومحمد عبد الرجال مدرب المنتخب كومتيه ". وإليكم قائمة المنتخب المغادرة إلى فرنسا ..

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