خلال ساعات.. الأهلي يفتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة النجم الساحلي

أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال، سيكون في تمام الساعة الثانية عشرةظهر اليوم الثلاثاء، من خلال موقع «تذكرتي».
وأضاف مرجان، أنه لن يتم تسلم التذاكر دون وجود «Fan ID» الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع «تذكرتي»، ووجوده شرط أساسيللحصول على تذاكر المباراة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع.
وأوضح أن الإدارة حددت قيمة أسعار التذاكر على النحو التالي: 1000 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
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