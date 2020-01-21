بث مباشر | نتيجة قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

ينقل لكم موقع الخليج 365 نتيجة قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2020، في هذا البث المباشر من عاصمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف “القاهرة”، حيث يقام الحفل في إحدى قاعات فندق ريتز كارلتون كورنيش النيل بداية من الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بالتوقيت المحلي.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ترتيب تصفيات مونديال قطر إلى ثلاث مراحل، تنتهي بتأهل خمسة منتخبات إلى البطولة المقرر إقامتها في شتاء عام 2022 لأول مرة في التاريخ بسبب صعوبة المناخ في فصل الصيف.

وقسمت المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر إلى 40 فريقًا على 10 مجموعات، يتأهل الفريق المتصدر عن كل مجموعة إلى الجولة الأخيرة التي ستكون عبارة عن مباريات إقصائية.

وتجنبت أكبر منتخبات الوطن العربي الاصطدام ببعضهم بعض بفضل نتائجهم المميزة في الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تصنيفهم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضمن منتخبات الصف الأول.

المنتخبات الأربع هم “مصر وتونس والجزائر والمغرب”، بالتالي فمن المحتمل مواجهتهم لمنتخبات عربية أخرى أقل في المستوى الفني خلال دور المجموعات أمثال “موريتانيا وليبيا والسودان وجيبوتي” والذين وضعوا في التصنيفين الثالث والرابع.

بالتالي فإن فرصة مواجهة كبار الوطن العربي لبعضهم قد تحدث في المباريات الفاصلة.

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قرعة تصفيات مونديال قطر 2022 “أفريقيا”

???? المكان: القاهرة (مصر)

???? المنظم: الكاف

⏳ تنطلق: الساعة 17:00 جرينيتش