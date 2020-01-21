جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات الناقلة ???? البطولة ???? نابولي – لاتسيو 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية. قناة الراي 1 + قناة بي تي سبورت ESPN كأس إيطاليا – دور ال8 سبورتينج براجا – سبورتينج لشبونة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية. قناة سبورت TV 1 كأس دوري البرتغال – دور ال4 ليون – ليل 20:10 جرينيتش، 22:10 مصر، 23:10 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 + بي تي سبورت ESPN+ كانال بلوس الفرنسية. كأس الرابطة الفرنسية – دور ال4 أستون فيلا – واتفورد 19:30 جرينيتش، 21:30 مصر، 22:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الانجليزي – الجولة 24 إيفرتون – نيوكاسل 19:30 جرينيتش، 21:30 مصر، 22:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الانجليزي – الجولة 24 شيفيلد يونايتد – مانشستر سيتي 19:30 جرينيتش، 21:30 مصر، 22:30 السعودية. بي إن سبورتس 1 + تي آر تي سبور التركية الدوري الانجليزي – الجولة 24 تشيلسي – آرسنال 19:30 جرينيتش، 21:30 مصر، 22:30 السعودية. بي إن سبورتس 2 + بي تي سبورت 1 البريطانية + سكاي سبورتس بريطانيا الدوري الانجليزي – الجولة 24 حسنية أكادير – الدفاع الحسني الجديدي 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. القناة الرياضية المغربية لايف اتش دي الدوري المغربي – الجولة 12 طنطا – الجونة 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. قناة أون سبورت + تايم سبورتس الدوري المصري – الجولة 14 بيراميدز – مصر المقاصة 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. Advertisements قناة أون سبورت + تايم سبورتس الدوري المصري – الجولة 14 الخور – السد 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. قناة الكأس الأولى + قناة بي إن سبورتس المجانية الدوري القطري – الجولة 7 – مؤجلة منذ 20 أكتوبر 2019 بسبب دوري أبطال آسيا. الحالة – الشباب 14:30 جرينيتش، 16:30 مصر، 17:30 السعودية. الدوري البحريني (دوري ناصر بن حمد) – الجولة 6 الأهلي – المحرق 17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية. الدوري البحريني (دوري ناصر بن حمد) – الجولة 6 هلال القدس الفلسطيني – صور العماني 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. قناة فلسطين الرياضية كأس الاتحاد الآسيوي – الدور الاقصائي إيندهوفن – أوتريخت 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. قناة فوكس سبورتس 2 الهولندية كأس هولندا – دور ال16 فنربخشة – قيصري سبور 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. قناة A Spor التركية كأس تركيا – دور ال16 ريال سرقسطة – ريالمايوركا 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. قناة السعودية الرياضية 1 كأس ملك إسبانيا – دور ال32 ريكرياتيفو هويلفا – أوساسونا 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. قناة السعودية الرياضية 2 كأس ملك إسبانيا – دور ال32 إشبيلية – ليفانتي 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. قناة السعودية الرياضية 1 كأس ملك إسبانيا – دور ال32 كارابوبو الفنزويلي – يونيفرسيتاريو البيروفي 22:15 بتوقيت جرينيتش، 00:15 مصر، 01:15 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 كوبا ليبرتادوريس – الدور التأهيلي الأول

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